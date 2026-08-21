Эпоха завершилась: Батраков официально стал игроком «Галатасарая»

Алексей Батраков перешел из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай»

Форвард московского «Локомотива» Алексей Батраков официально стал футболистом стамбульского «Галатасарая». О трансфере российского нападающего сообщила пресс-служба турецкого клуба.

«Добро пожаловать в самый большой клуб в Турции, Алексей Батраков», — говорится в сообщении.

Новость о переходе 21-летнего Батракова подтвердил и официальный Telegram-канал «железнодорожников». Клуб поблагодарил игрока за красивую игру и преданность, пожелав ему успехов в новой команде.

В РИА Новости заявили, что сумма трансфера составила 25 миллионов евро. При этом "Локомотив" получит 15% от суммы последующей продажи футболиста. Батраков заключил соглашение на пять лет и будет получать более трех миллионов евро в год.

Переход Алексея в «Галатасарай» стал одним из самых крупных в истории турецкой Суперлиги. Трансфер также вошел в десятку самых дорогих продаж Российской премьер-лиги.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и пробыл в системе московского клуба около 15 лет. За свою карьеру он забил 34 гола и оформил 23 результативных паса. Футболист также привлекался к играм за национальную сборную.

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