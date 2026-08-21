«Научить, а не контролировать»: как не задавить ребенка запретами

Желание оградить детей от вреда может перейти разумные границы.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Gary Houlder; 5-tv.ru
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Психолог Хабарова: чрезмерные запреты вредны для психики ребенка
Чрезмерные запреты родителей вредны для психики ребенка. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Кристина Хабарова.
Как отметила эксперт, для взрослых естественно хотеть оградить детей от вреда, но это желание может перейти разумные границы.
«Но иногда в наших искренних усилиях мы можем ввести такие запреты, которые могут непреднамеренно создать для них проблемы в будущем», — почеркнула Хабарова.
Например, много вреда может принести запрет на выражение негативных эмоций. Когда ребенку постоянно говорят о том, что нельзя грустить и злиться, это создает нездоровые установки.
«Дети учатся подавлять эти чувства, вместо того, чтобы развивать здоровый механизм и преодоление, эмоциональный интеллект. Они могут усвоить идею о том, что эти эмоции плохие или неприемлемые», — отметила эксперт.
Такая установка позднее может привести к трудностям в социализации.
Не менее токсичен и запрет на исследование окружающего мира.
«Стремясь обеспечить полную безопасность детей, мы можем помешать им экспериментировать с новыми видами деятельности или выбирать себе игры», — объяснила психолог.
Еще одной распространенной формой гиперопеки является запрет на определенные типы медиа и цифровых развлечений. В современном мире цифровая грамотность важна, и полный запрет экранов без обучения ответственному использованию цифрового устройства может оставить детей неподготовленными к современной жизни.
«Речь идет о том, чтобы вооружить их инструментами для навигации по миру, а не пытаться контролировать каждый аспект своего опыта», — подчеркнула психолог.
Ранее психолог Метелева рассказала, как подготовить ребенка к школе после каникул.
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