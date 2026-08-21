«Научить, а не контролировать»: как не задавить ребенка запретами

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 47 0

Желание оградить детей от вреда может перейти разумные границы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gary Houlder; 5-tv.ru

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Психолог Хабарова: чрезмерные запреты вредны для психики ребенка

Чрезмерные запреты родителей вредны для психики ребенка. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Кристина Хабарова.

Как отметила эксперт, для взрослых естественно хотеть оградить детей от вреда, но это желание может перейти разумные границы.

«Но иногда в наших искренних усилиях мы можем ввести такие запреты, которые могут непреднамеренно создать для них проблемы в будущем», — почеркнула Хабарова.

Например, много вреда может принести запрет на выражение негативных эмоций. Когда ребенку постоянно говорят о том, что нельзя грустить и злиться, это создает нездоровые установки.

«Дети учатся подавлять эти чувства, вместо того, чтобы развивать здоровый механизм и преодоление, эмоциональный интеллект. Они могут усвоить идею о том, что эти эмоции плохие или неприемлемые», — отметила эксперт.

Такая установка позднее может привести к трудностям в социализации.

Не менее токсичен и запрет на исследование окружающего мира.

«Стремясь обеспечить полную безопасность детей, мы можем помешать им экспериментировать с новыми видами деятельности или выбирать себе игры», — объяснила психолог.

Еще одной распространенной формой гиперопеки является запрет на определенные типы медиа и цифровых развлечений. В современном мире цифровая грамотность важна, и полный запрет экранов без обучения ответственному использованию цифрового устройства может оставить детей неподготовленными к современной жизни.

«Речь идет о том, чтобы вооружить их инструментами для навигации по миру, а не пытаться контролировать каждый аспект своего опыта», — подчеркнула психолог.

Ранее психолог Метелева рассказала, как подготовить ребенка к школе после каникул.

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