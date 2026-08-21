Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» до конца года введут десять объектов

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» до конца 2026 года введет в эксплуатацию еще десять высокотехнологичных объектов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего в 2026-м на территории ОЭЗ запланировано ввести почти 680 тысяч квадратных метров. До конца года там появится десять новых объектов, шесть из которых возведут за счет городского бюджета, четыре — за счет инвесторов», — сказал Собянин.

В 2025 году «Технополис Москва» занял первое место в списке Минэкономразвития России и стал единственной ОЭЗ в России, которая получила максимальные 100% эффективности за все время работы.

На сегодняшний день «Технополис Москва» состоит из десяти площадок в разных районах города. На них работают большие промышленные центры, которые занимаются фармацевтикой, электромобилями, фотоникой и другими направлениями.

Ранее Собянин также сообщил, что 12 высокотехнологичных производств ввели в оборот в Москве за полгода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.