Собянин: в двух районах Москвы откроют новые школы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Внутри каждого учреждения есть специальные учебные классы, спортивные зоны и современное оборудование.

Где в Москве откроют новые школы

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Лосиноостровском и Ярославском районах Москвы откроются обновленные школы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

Одна из новых школ находится на улице Норильская и получит номер 1381. Другая откроет свои двери на улице Ротерта под номером 1537.

«Оба здания привели в порядок по программе „Моя школа“ — теперь там будет комфортнее и учиться, и преподавать», — заявил Собянин.

Внутри каждого учреждения — специальные учебные классы, включая лабораторно-исследовательский кабинет для научных занятий, а также классы информатики и современная медиатека. Есть также полностью оснащенные всем необходимым спортивные залы и лекционно-выставочные пространства.

Рядом со школами также расположены спортивные и игровые зоны под открытым небом, а также места для отдыха и парковки самокатов и велосипедов.

«В этом году детей примут 100 отремонтированных школ. Посетить их можно уже сейчас — на открытых экскурсиях», — добавил мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что московские предприятия нарастили поставки оборудования для школ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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