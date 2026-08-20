Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

На месте падения обломков трудятся работники экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Силы противовоздушной обороны России уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС.
«Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал глава города в 5:14.
До этого в 3:07 Собянин также сообщил о поражении восьми БПЛА. Всего за ночь силы ПВО обезвредили 20 дронов, пытавшихся атаковать Москву.
На месте падения обломков трудятся работники экстренных служб, добавил Собянин.
Ранее в ночь на 19 августа российские системы ПВО ликвидировали в общей сложности 21 украинский БПЛА, летевший на столицу.
Как Москва и Московская область, так и остальные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев как применяет беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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