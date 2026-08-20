Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 435 0

На месте падения обломков трудятся работники экстренных служб.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 20 августа: новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

«Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал глава города в 5:14.

До этого в 3:07 Собянин также сообщил о поражении восьми БПЛА. Всего за ночь силы ПВО обезвредили 20 дронов, пытавшихся атаковать Москву.

На месте падения обломков трудятся работники экстренных служб, добавил Собянин.

Ранее в ночь на 19 августа российские системы ПВО ликвидировали в общей сложности 21 украинский БПЛА, летевший на столицу.

Как Москва и Московская область, так и остальные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев как применяет беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 авг
Средства ПВО за день уничтожили 438 украинских беспилотников
19 авг
Украинский беспилотник попал в жилой дом в Уфе
19 авг
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников, летевших на Москву
18 авг
ПВО России за день уничтожила 65 украинских беспилотников
18 авг
В Коломне обломки дрона повредили ЗАГС, магазин и жилой дом
18 авг
Ребенок и двое взрослых пострадали после атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье
17 авг
Российские силы ПВО сбили 316 украинских беспилотников за день
17 авг
Погиб, спасая брата-инвалида: житель Курской области стал жертвой атаки БПЛА
16 авг
Силы ПВО за день уничтожили 72 украинских беспилотника над Россией
16 авг
ВСУ впервые использовали британские БПЛА для ударов по России
+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:28
Если человечество обнаружит внеземную жизнь: что будет дальше
8:28
Новые «Джентльмены удачи»: кто из актеров смог бы сыграть Доцента, Хмыря и Али-Бабу
8:19
«Всегда говори «всегда» спустя 23: как изменились актеры российского сериала
8:16
Стареет как настоящий: ученые вырастили мини-мозг
8:08
Пять лет без Грачевского: что стало с могилой создателя «Ералаша»
7:54
Программу скрининга новорожденных детей в России расширят на шесть заболеваний

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены по регионам
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео