Волочкова залезла в океан в халате и разнесла фанатов за критику ее красоты

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 291 0

Ранее балерину осудили за откровенное бикини на пляже на Мальдивах.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/ volochkova_art; ;5-tv.ru

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Анастасия Волочкова разнесла хейтеров за критику ее красоты

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что ей все равно на хейтеров. Видео с этим признанием она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Балерина поделилась кадрами из отпуска, который она проводит на Мальдивах. Артистка плавала в водах Индийского океана. Но надет на ней был не только купальник, но и белоснежный халат, скрывающий все изгибы тела.

текстInstagram*/ volochkova_art

Директор артистки, который отправился на острова вместе с ней, споросил о том, где вся красота бывшей примы Большого театра. В ответ Волочкова разнесла хейтеров.

«Моя красота на месте. <…> Ты говоришь, что там кто-то что-то пишет. Что Волочкова в мини-бикини на пляже на Мальдивах. <…> Я хочу сказать, что есть люди, которые не те люди на блюде. Они пишут, что мне должно быть все равно, что про меня пишут, потому что у меня красивая фигура, стройная», — заявила балерина.

В конце своей речи артистка избавилась от халата и предстала в том самом мини-бикини.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова продемонстрировала идеальный шпагат. Артистка поделилась снимком, на котором она предстала в излюбленной позе в купальнике на мальдивском пляже.

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