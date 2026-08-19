Уже традиция: Волочкова показала идеальный шпагат на Мальдивах

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Балерина опубликовала фото в бикини на белоснежном песке.

Волочкова показала шпагат на Мальдивах в бикини — фото

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Анастасия Волочкова показала идеальный шпагат на Мальдивах

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками свежим снимком с отдыха на Мальдивах. На фото балерина в бикини демонстрирует идеальный шпагат на белоснежном песке.

«Традиционный мальдивский шпагат», — лаконично подписала кадр артистка в своем Telegram-канале.

Добравшись до любимого курорта, Волочкова первым делом опубликовала снимок из аэропорта, на котором предстала в компании мужчины. По словам знаменитости, ее встретили на островах с настоящим теплом и радушием.

Это уже 29-й визит артистки на Мальдивы, и, как отмечает сама балерина, персонал аэропорта в Мале сразу узнает ее и с улыбкой называет «наша русская балерина».

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова. Instagram*/volochkova_art

Ранее представители авиакомпании прокомментировали ситуацию с Анастасией Волочковой, у которой не получилось улететь на острова запланированным рейсом. До этого балерина заявила, что сотрудники аэропорта якобы не дали никаких объявлений о посадке на самолет, из-за чего она и ее спутник не смогли попасть на рейс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась в своем Telegram-канале впечатлениями о прогулке на гидроцикле, организованной для нее директором Максимом Николаевым. Публикацию балерина сопроводила снимками, на которых она запечатлена в шпагате на фоне мальдивского побережья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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