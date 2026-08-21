Выследили с БПЛА: охотники застрелили медведя, растерзавшего туристку на Алтае

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Кроме зверя-людоеда, было уничтожено 11 его сородичей.

Нападения медведей на Алтае: новости

Фото: www.globallookpress.com/Frank Molter

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Охотники застрелили медведя, растерзавшего туристку на Алтае

На Алтае охотники уничтожили 12 медведей, предположительно, включая того, который ранее растерзал 29-летнюю девушку, вытащив ее из палатки прямо на турбазе. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов в беседе с «Интерфаксом».

Медведей отстреливали в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района Алтая, а также на прилегающих территориях. Животных выслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов и уничтожают точечным стрелковым огнем. Контроль популяции медведей продолжится и дальше, заверил Матвеев.

Ранее в ночь 19 августа на турбазе в алтайском поселении Артыбаш медведь убил 29-летнюю девушку. Туристка вместе с женихом разбила палатку у водоема — у них было романтическое путешествие. Около часа ночи зверь ворвался в лагерь, вытащил жертву из палатки и уволок в лес, где добил. Останки девушки нашли позднее.

В районе действует режим повышенной готовности, Минприроды начало усиленный отстрел медведей и выдало охотникам дополнительные разрешительные документы.

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