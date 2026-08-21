Певица Слава подготовила откровенный наряд к приезду рэпера Канье Уэста в Россию

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) подготовилась к приезду американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербург и выбрала для этого откровенный образ. Наряд артистка показала на своей странице в социальных сетях, опубликовав видеоролик.

На кадрах знаменитость предстала в блестящей юбке и прозрачном сетчатом топе, а грудь прикрыла двумя розами.

«К приезду Канье готова!» — подписала ролик Слава.

Фото: Instagram*/nastya_slava

Такой образ артистки у подписчиков вызвал ассоциации со стилем Бьянки Цензори — супруги Канье Уэста, которая известна своими эпатажными образами. Она неоднократно появлялась на публике в прозрачной одежде.

Концерты Канье Уэста в Петербурге запланированы на 10 и 11 октября. Выступления пройдут на стадионе «Газпром Арена».

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава после нескольких месяцев трезвости снова начала употреблять алкоголь. Психотерапевт Ирина Смолярчук предположила, что это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии певицы.

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