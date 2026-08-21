«Готова!» — Слава примерила откровенный наряд к приезду Канье Уэста
Поклонники увидели в образе артистки отсылку к эпатажному стилю жены рэпера.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица Слава подготовила откровенный наряд к приезду рэпера Канье Уэста в Россию
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) подготовилась к приезду американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербург и выбрала для этого откровенный образ. Наряд артистка показала на своей странице в социальных сетях, опубликовав видеоролик.
На кадрах знаменитость предстала в блестящей юбке и прозрачном сетчатом топе, а грудь прикрыла двумя розами.
«К приезду Канье готова!» — подписала ролик Слава.
Такой образ артистки у подписчиков вызвал ассоциации со стилем Бьянки Цензори — супруги Канье Уэста, которая известна своими эпатажными образами. Она неоднократно появлялась на публике в прозрачной одежде.
Концерты Канье Уэста в Петербурге запланированы на 10 и 11 октября. Выступления пройдут на стадионе «Газпром Арена».
Ранее 5-tv.ru писал, что Слава после нескольких месяцев трезвости снова начала употреблять алкоголь. Психотерапевт Ирина Смолярчук предположила, что это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии певицы.
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