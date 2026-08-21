Собянин: строительство моста через Москву-реку планируется завершить в 2026 году

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Работы идут быстрее намеченного графика.

Когда завершится строительство моста через Москву-реку

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Строительство нового велопешеходного моста через Москву-реку в районе Островной улицы планируют завершить в 2026 году. Работы идут с опережением графика, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Новый велопешеходный мост в створе Островной улицы свяжет Мневниковскую пойму и район Крылатское», — написал он в личном блоге.

После завершения строительства там появятся непрерывные маршруты для велосипедистов и бегунов, а также новые пешеходные пути, которыми смогут пользоваться около 270 тысяч жителей.

Само сооружение будет сочетать арочную и вантовую схемы. В русловой части установят специальные опорные арки, к которым закрепят пролетное строение. Такая конструкция позволит сделать длинный пролет с минимальным количеством опор.

По словам мэра, всего в Мневниковской и Филевской поймах были открыты два моста через Москву-реку, еще три находятся в стадии строительства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Лосиноостровском и Ярославском районах Москвы открылись обновленные школы. В учебных учреждениях на улицах Норильская и Ротерта появились современные кабинеты, лаборатории, медиатеки и спортивные залы, а рядом оборудовали игровые и спортивные площадки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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