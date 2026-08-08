Собянин: новый путепровод свяжет районы Ново-Переделкино и Внуково

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 57 0

В рамках проекта планируется построить более двух километров дорог.

Новый путепровод свяжет районы Ново-Переделкино и Внуково

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин / mossobyanin

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Новый путепровод возводят над трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (СБВ), он соединит Новоорловскую улицу в районе Ново-Переделкино с Проектируемым проездом № 389 в районе Внуково. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В рамках проекта планируется построить более двух километров дорог. Также появятся съезды с Новоорловской улицы на СБВ и в обратном направлении. Кроме того, специалисты реконструируют участок Новоорловской улицы. После завершения работ на нем будет по две полосы движения в каждую сторону.

«Завершить все работы планируем уже в этом году», — написал Собянин.

Новая транспортная связка должна улучшить доступность районов Ново-Переделкино и Внуково, снизив нагрузку на действующие магистрали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве открыли новую эстакаду на шоссе Энтузиастов. Сооружение появилось на пересечении магистрали со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, объект должен улучшить транспортную доступность районов Ивановское, Новогиреево и подмосковной Балашихи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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