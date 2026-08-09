Собянин: около миллиона москвичей переедут в новые квартиры благодаря реновации

Около одного миллиона москвичей переедут в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В программу включено 5176 домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, что составляет около 350 тысяч квартир. В новых кварталах планируется создать современную городскую среду с развитой инфраструктурой.

С начала реализации программы в новые дома уже переселились около 290 тысяч жителей более чем 1,6 тысячи старых домов. До конца года число участников переселения, как ожидается, превысит 300 тысяч человек.

За семь месяцев 2026 года по программе реновации ввели 734 тысячи квадратных метров жилья. Это стало рекордным показателем за девять лет реализации проекта и на 26 процентов выше результата за аналогичный период 2025 года. Полностью расселили более 140 домов, а переселение началось для свыше 32 тысяч человек.

Сергей Собянин отметил, что высокие темпы строительства в Москве также обеспечивают рост рабочих мест в регионах благодаря поставкам строительных материалов и комплектующих из десятков российских субъектов.

Сейчас в эксплуатацию введено более 8,5 миллиона квадратных метров жилья — свыше 500 жилых комплексов. Еще около 11 миллионов квадратных метров находятся на стадии проектирования и строительства.

Благодаря новым технологиям, включая крупномодульное домостроение, средний срок возведения зданий сократился с 14–16 до 12–14 месяцев. Московский фонд реновации по итогам первого полугодия 2026 года вновь стал крупнейшим застройщиком жилой недвижимости в России.

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