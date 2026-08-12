Собянин: новая модель «Иволги» выйдет на межрегиональные маршруты ЦТУ

Тверской промышленный машиностроительный кластер стал крупнейшим производителем пассажирских поездов в России, где выпускают электропоезда «Иволга» и современные трамваи. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

На предприятиях кластера создают подвижной состав для Москвы и других российских регионов. Сейчас в Твери разрабатывают пятую модель электропоезда — «Иволга 5.0 ЦТУ», которая будет использоваться на межрегиональных маршрутах.

В Москве уже эксплуатируется около 130 составов «Иволга» разных поколений. Вся продукция кластера приобретается по долгосрочным контрактам, которые предусматривают сервисное обслуживание: для трамваев срок составляет 30 лет, для пригородных поездов — 40 лет. Такой подход позволяет производителю отвечать за качество техники на протяжении всего периода эксплуатации.

В состав Тверского промышленного машиностроительного кластера входят три крупных предприятия, на которых работают около 12,5 тысячи человек. Одним из них является Тверской вагоностроительный завод, выпускающий пригородные электропоезда и вагоны дальнего следования. Его мощности позволяют производить до 1,2 тысячи вагонов и кузовов ежегодно. В линейке предприятия представлено более 80 моделей подвижного состава.

Тверской механический завод электротранспорта с 2017 года поставляет в столицу современные трамваи, включая «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва» с системой автономного хода. В 2026 году в Москве завершилась масштабная программа обновления трамвайного парка. Сейчас на 36 городских маршрутах работают более 600 низкопольных вагонов российского производства.

Разработкой и выпуском систем, узлов и комплектующих для рельсового транспорта занимается ГК «Ключевые системы и компоненты». Предприятие производит оборудование для вагонов метро, железнодорожных составов, трамваев, а также комплектующие для поездов ВСМ.

В создании электропоездов и трамваев ЦТУ участвуют около 1000 предприятий и 120 тысяч человек по всей России. Комплектующие для техники поставляют, в частности, из Владимира, Санкт-Петербурга, Демихова, Новочеркасска, Софрина, Екатеринбурга, Златоуста, Сарапула и Челябинска.

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