Личная драма: Наталья Бардо сутки плакала после съемок сериала «Большая фарма»

Актриса Наталья Бардо: после съемок сериала «Большая фарма» я сутки плакала

Актриса театра и кино Наталья Бардо объяснила, почему провела день и ночь в слезах и не могла успокоиться после завершения работы над проектом «Большая фарма». По ее словам, последний съемочный день выдался драматичным и запомнился надолго. Артистка поделилась эмоциями с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала.

«Со съемок этого фильма, пожалуй, самый интересный случай для меня — это крайний съемочный день… Мы снимали на кладбище, и когда мне сказали, что все, Наташа Бардо, спасибо, что закончили съемки в нашем проекте, я очень сильно расплакалась. Я сутки плакала и не могла успокоиться, потому что этот проект для меня стал таким очень важным и очень личным. Мне однозначно было о чем поговорить со зрителем через эту роль», — сказала актриса.

Бардо также поблагодарила режиссера Данила Чащина, который, по ее словам, разглядел в ней что-то особенное еще на пробах. Бардо призналась, что сама была удивлена тому, что попала в проект, и тому, насколько глубоко ее тронула эта работа.

Сериал «Большая фарма» — один из самых ожидаемых драматических проектов года. В центре сюжета — ученые-медики Александр Гиреев (Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов), которые после 30 лет работы создают препарат, способный победить любое заболевание, включая рак. Однако их открытие становится угрозой для фармацевтических корпораций, привыкших зарабатывать на хронических болезнях. В сериале также снимались Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Сергей Горошко и другие.

Режиссером проекта выступил Данил Чащин, известный по сериалу «Улица Шекспира», а сценарий написал Олег Маловичко, работавший над «Трассой» и «Хрустальным». Премьера «Большой фармы» состоится 27 августа в онлайн-кинотеатре Okko.

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