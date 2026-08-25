Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 141 0

Военные инженеры обследуют городские кварталы, дороги, здания и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск в ДНР

Военнослужащие 12-й инженерной бригады группировки войск «Центр» проводят сплошное разминирование Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Работы ведутся в условиях обстрелов со стороны ВСУ и угрозы атак ударных беспилотников. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

По словам саперов, плотность минирования в городе оказалась ниже, чем на многих других участках. Чаще всего специалисты находят самодельные взрывные устройства, предназначенные для сброса с БПЛА, а также неразорвавшиеся боеприпасы от ударных дронов.

Инженеры проверяют здания, подвалы, дороги и придомовые территории. Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожают на месте с помощью накладных зарядов. Местные жители также передают военным информацию о найденных минах и снарядах.

В городе регулярно выявляют лаборатории ВСУ по подготовке ударных беспилотников и схроны с готовыми взрывоопасными предметами и компонентами для их сборки.

Для работы саперы используют защитные костюмы ОВР-2-02, щупы с диэлектрическими наконечниками, специальные ботинки с подошвой толщиной до 35 мм и высокочувствительные металлоискатели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
24 авг
Украинское судно с грузом военного назначения поражено в порту Одессы
24 авг
Российские войска освободили три населенных пункта за сутки
24 авг
Артиллеристы разнесли «опорники» боевиков ВСУ из «Гиацинта». Лучшее видео из зоны СВО
22 авг
«Тосочка» испепелила взводный опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 авг
Ми-8 спасательной группы сопроводил армейскую авиацию. Лучшее видео из зоны СВО
21 авг
«Ураган» разнес пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 авг
МОГ защищают небо приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
20 авг
Су-34 уничтожил группу боевиков и пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
20 авг
Бойцы ВС РФ восстанавливают линии связи на передовой. Лучшее видео из зоны СВО
19 авг
«Град» уничтожил позиции ВСУ и группу боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.46
1.17 98.52
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
«Спала часа три»: Ида Галич рассказала, как совмещала материнство со съемками
23:21
Мал, да вонюч: на Москву и область обрушились полчища мраморных клопов
23:04
Глава ЛДПР Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы
22:52
Погибли два человека: опубликованы кадры жуткого ДТП у автозаправки в Москве
22:34
Гастроэнтеролог перечислила полезные для печени суперфуды
22:16
Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон

Сейчас читают

Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон
Через стекло: отец Блиновской рассказал о режиме свиданий с дочерью в колонии
Килограммы конфет и фрукты: как Блиновская празднует 45-летие в колонии
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео