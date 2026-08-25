«Не изображать, а проживать»: Игорь Гордин о разнице между актером и блогером

Игорь Гордин: для драматических ролей блогерам нужно актерское образование

Актер театра и кино, заслуженный артист России Игорь Гордин высказался об участии популярных блогеров в кино. Он допустил, что интернет-знаменитости могут быть уместны в определенных жанрах, но для драматических ролей им не хватает профессиональной подготовки. Своим мнением Гордин поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Большая фарма».

«В каком-то жанре и блогеры могут поучаствовать. Но если идет речь о каких-то драматических ролях, то, мне кажется, что тут нужно уже актерское образование. Тут нужен опыт актерского проживания, когда ты должен не изображать, а проживать. А этому обучают в театральном институте, и ты обучаешься этому на сценической площадке или на киноплощадке. Этот опыт необходим», — сказал артист.

Гордин подчеркнул, что у него самого не было опыта съемок вместе с блогерами, однако он уверен, что для серьезных ролей нужны и знания, которые дает профессиональная школа, и выработанный навык глубокого погружения в образ. Именно в этом заключается разница между дилетантом и профессионалом.

Вопрос участия блогеров в кино активно обсуждается в индустрии. С одной стороны, их приглашение привлекает молодую аудиторию и гарантирует высокие кассовые сборы. С другой — профессионалы не раз отмечали, что харизмы и популярности недостаточно для воплощения сложных драматических персонажей.

В России уже вышел целый ряд фильмов с участием блогеров, и критики неоднозначно оценили их актерские работы. Среди новых заметных проектов — сериал «Чудо» с Идой Галич, премьера которого состоится 29 августа. По сюжету героиня Галич — самый востребованный блогер-коуч страны, помогающий миллионам подписчиков обрести смысл жизни. Также выходили комедийные проекты, например сериал «Блогеры взаперти» (2025) с Екатериной Шкуро, Тимуром Батрутдиновым и Давидом Манукяном.

Игорь Гордин начал творческий путь в детстве — в Театре юношеского творчества (ТЮТ) при Ленинградском дворце пионеров. Позже он получил техническое образование, затем окончил ГИТИС и поступил на службу в Московский театр юного зрителя (МТЮЗ), сотрудничал также с «Театром Наций», «Практикой» и другими.

Гордин дебютировал в кино в 2002 году — фильм «Трио». Широкому зрителю он известен по ролям в сериалах «Метод», «Мажор», «Дети Арбата», «Содержанки», «Заступники» и «Эпидемия», а также по фильмам «Притяжение» и «Вторжение». В 2022 году артист был номинирован на премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в драме «Один день».

Ранее в интервью 5-tv.ru актер и режиссер Олег Каменщиков заявил, что для кино полезнее хороший блогер, чем плохой актер.

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