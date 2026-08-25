Два ребенка пострадали и один погиб при наезде мотоциклиста в Башкирии

Мотоциклист наехал на группу детей в Башкирии. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Инцидент произошел на проселочной дороге недалеко от села Кальшали Туймазинского района. Сообщение о ДТП в оперативные службы поступило от очевидца.

«Водитель мотоцикла (личность устанавливается) совершил наезд на пешеходов, в результате которого пострадало три человека (дети), в том числе один погиб», — уточнили в МЧС.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На место трагедии для ликвидации последствий были направлены 11 человек и семь единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нижнем Новгороде водитель легкового автомобиля врезался в остановку «Улица Сурикова». После столкновения машина протащила женщину несколько метров, прежде чем остановиться. В результате происшествия женщина погибла. Еще три человека получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением.

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