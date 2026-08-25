«Скатился до террора»: Небензя о действиях Киева против мирного населения России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Украина продолжает требовать вооружение у Запада и использует его для ударов по гражданским объектам.

Небензя об ударах Украины по российским городам

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Небензя: киевский режим скатился до террора против мирных граждан России

Киев скатился до террора против мирного населения России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине.

«Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России», — отметил Небензя.

Он также добавил, что власти Незалежной обращаются к Западу, прося новые поставки вооружения и боеприпасов. При этом Украина использует полученное для ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры российских городов.

Подобными действиями, по словам постпреда РФ, киевский режим пытается создать напряженность внутри нашей страны и дестабилизировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на заседании Совета Безопасности ООН лишь 50 стран из 193 государств — членов организации поддержали заявление по Украине, содержащее критику в адрес России. Основную часть согласившихся составили страны Запада, в том числе Евросоюза. А вот США среди подписантов не оказалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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