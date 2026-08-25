Певица Анна Калашникова вложила маткапитал на второго ребенка в ипотеку

Певица, актриса и блогер Анна Калашникова рассказала, как распоряжается семейным бюджетом после рождения второго ребенка. О ежедневных заботах о сыновьях и планах она поговорила с корреспондентом 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «ОПГ». По собственным словам, звезда начала вкладывать средства в жилье еще в 17 лет и продолжает по сей день.

«В какие-то моменты активнее инвестируешь, в какие-то моменты медленнее, потому что нет средств, это логично. А так у меня так получилось, что я перераспределила средства, я продала иностранную недвижимость, заграничную и, соответственно, добавила, чтоб можно было в ипотеку взять», — поделилась артистка.

На вопрос, потратила ли она материнский капитал, блогер ответила, что сразу направила его на погашение ипотеки. Она намекнула, что полученные деньги особо не улучшили финансовое положение семьи. Впрочем, у каждого свои мерки. Для справки: с 1 февраля 2026 года маткапитал на первого ребенка составляет 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи.

«Там 900 с чем-то тысяч. Такая небольшая сумма, если честно. За третьего, я думаю, побольше дадут», — отметила Калашникова.

Звезда сообщила, что ко дню рождения младшего сына его отец тоже сделал вклад в будущее семьи — помог погасить значительную часть ипотеки. Маму тоже не оставил без внимания, она с удовольствием похвасталась новыми украшениями. Как выразилась Калашникова, избранник порадовал ее наилучшим образом — «деньгами и бриллиантами».

Имя второго сына, как и личность его папы, Калашникова по-прежнему скрывает

С недавних пор на певице двойная нагрузка. Старшему сыну Даниилу уже 11 лет, помимо школы у него много кружков и увлечений, а за младшеньким нужен глаз да глаз. На прогулки по детским магазинам у Калашниковой времени нет, поэтому она предпочитает заказывать вещи онлайн.

«Такой секретик небольшой: у меня потрясающая мама, потрясающие родители, мы очень бережно сохраняли, относились к вещам, и мы очень много покупали первому сыну, просто у меня столько вещей, которые вообще не одеванные, брендовые. Тогда это все было легко, за границей все стоило копейки… Более того, коляски, какие-то кроватки, какие-то игрушки, конечно, и новое, но очень много за братиком старшим используется», — рассказала она.

Даниил, по словам Калашниковой, совсем не ревнует к младшему, у него полно своих забот. Он учится в пятом классе, круглый отличник, еще и все лето занимается онлайн. Имя малыша звезда раскрывать отказалась. Отметила только, что все идеи, поступившие от близких, она пресекла на корню.

«У меня было одно имя, которое я изначально хотела. Мне там предлагали кучу других, предлагали назвать именем отца, чтобы было два. Я говорю: «Нет, спасибо, не надо, мне одного хватает в семье», — посмеялась певица.

На вопрос, вписан ли отец в свидетельство, артистка ответила утвердительно, подчеркнув, что все оформлено официально. Также она подтвердила, что свадьба уже состоялась, и в шутку пообещала, что для любопытных журналистов и поклонников сыграет вторую.

Даниила Анна Калашникова, по слухам, родила от бизнесмена, чье имя не называет. Изначально фанаты думали, что это ребенок от певца Прохора Шаляпина, ее бывшего бойфренда, но генетическая экспертиза опровергла отцовство. Этим летом в интервью MK.RU артистка сообщила о рождении второго сына и призналась, что уже мечтает о дочери. Она заявила, что обожает детей и умеет совмещать материнство с работой, однако прочие детали предпочла оставить в секрете.

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