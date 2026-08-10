Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением после удара дронов ВСУ по Нижнекамску

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 120 0

Понтифик напомнил о страданиях мирного населения.

Папа Римский соболезнует жертвам в Нижнекамске

Фото: Reuters/Mario Tomassetti

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Папа Римский Лев XIV выступил с обращением в связи с гибелью мирных жителей в результате атаки украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщает Vatican News.

«Я солидарен с семьями жертв, раненых и всех тех, кто страдает в результате продолжающегося конфликта», — заявил глава Римско-католической церкви.

Он отметил, что боевые действия ведут к новым столкновениям и страданиям мирного населения. Понтифик призвал стороны прекратить насилие и перейти к дипломатическому урегулированию и прямому диалогу.

Глава Римско-католической церкви сделал заявление на фоне массированной атаки дронов ВСУ на российские регионы.

Ранее стало известно об ударе украинских беспилотников по Нижнекамску, в результате которого 12 человек погибли и 39 пострадали. Глава Татарстана Рустам Минниханов был вынужден объявить в республике траур, а режим угрозы атаки дронов до сих пор сохраняется в восьми городах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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