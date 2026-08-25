Российские войска освободили Анновку в ДНР

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 83 0

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

В тот же день расчеты ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» нанесли удары по объектам и технике Вооруженных сил Украины на добропольском направлении в зоне специальной военной операции.

Также российские военнослужащие поразили место подготовки и запуска украинских крылатых ракет «Фламинго». Удар по позициям противника был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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