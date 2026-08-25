Во Внуково приземлился самолет ВВС США

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 5 413 0

Борт два дня назад приземлился в Риге, а после продолжил путь в Москву.

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

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В московском аэропорте Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555.

По данным flightradar24, самолет вылетел в 8:50 мск из Риги и в 10:04 мск приземлился во Внуково. Boeing прибыл в Ригу 23 августа. В Ригу самолет прилетел из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется самолет президента США (Air Force One).

flightradar24.com

Модель Boeing C-17 Globemaster III изначально разработана для замены грузового самолета Lockheed C-141 Starlifter и обычно выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск. После посадки во Внуково данные о перемещении воздушного судна перестали поступать: на сервисе указано, что самолет «находится вне зоны покрытия либо уже приземлился». Официальных комментариев о целях визита и статусе пассажиров не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском аэропорту Шереметьево 16 августа приземлился первый после длительного перерыва прямой пассажирский рейс из Дамаска, выполненный авиакомпанией Syrian Airlines. В честь открытия нового направления воздушное судно встретили традиционной водной аркой. Прямое авиасообщение по маршруту Дамаск - Москва - Дамаск будет выполняться раз в неделю по воскресеньям на Airbus A320.

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