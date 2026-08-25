В Санкт-Петербурге мужчина убил своего знакомого

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 143 0

Конфликт случился на почве ревности.

Мужчина убил знакомого в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Санкт-Петербурге мужчина убил своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Серверной столицы на официальном сайте ведомства.

«По данным следствия, в период с 22 по 23 августа текущего года фигурант, находясь в квартире дома на Лиговском проспекте, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве ревности, нанес своему знакомому множественные удары в область головы и туловища», — уточнили в СК.

От полученных травм мужчина умер на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранительными органами уже задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний знакомый убитого. Ему уже было предъявлено обвинение и решается вопрос о мере пресечения.

Следователи проводят комплекс мер для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены. По предварительной информации, между супругами произошла ссора, во время которой муж ударил свою супругу головой о металлическую ванну, а затем задушил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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