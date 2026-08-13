Сына экс-вице-губернатора Петербурга Албина арестовали по делу об убийстве

Кунцевский суд Москвы заключил под стражу Александра Хотина. Сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина обвиняют в убийстве. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Преступный эпизод произошел ночью на 10 августа. Предварительно сообщается, что 33-летний Хотин у себя дома поругался с 54-летним Александром Куманцевым. Он несколько раз ударил оппонента ножом.

Раненый смог добраться до подъезда, откуда его увезли на скорой помощи в больницу. Врачам не удалось спасти его жизнь. Фигуранта задержали в Можайске на следующий день. У него в ванной нашли окровавленный нож.

Как стало известно 5-tv.ru, продавец приехал к Хотину, чтобы сбыть ему два смартфона по предварительному заказу. Сын экс-замгубернатора ранее уже оказывался в поле зрения правоохранителей. Так, в 2011 году он устроил драку у бара в Костроме, а в 2022 году был под судом за мошенничество.

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