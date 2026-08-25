«Фестиваль отмены» Канье Уэста: последние новости о концерте рэпера в России

Газпром Арена: договора об аренде площадки для концерта Уэста заключено не было

Ситуация вокруг долгожданных выступлений рэпера в Петербурге остается неопределенной — «Газпром Арена» заявляет об отсутствии договора, а организаторы продолжают настаивать на проведении шоу. Разобраться в произошедшем решил 5-tv.ru.

Отменят ли концерты Канье Уэста

Концерты Канье Уэста, анонсированные на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, оказались под угрозой срыва. 24 августа пресс-служба «Газпром Арены» официально заявила, что площадка не подписывала договор аренды с организатором — московским агентством Say Agency.

«Такого договора нет. Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — подчеркнули в стадионе.

При этом в «Газпром Арене» признали, что 17 августа в официальных аккаунтах действительно публиковался анонс концерта. В площадке назвали это «внутренним инцидентом» и принесли извинения за доставленные неудобства. Расследование этого случая уже проводится.

В Say Agency, напротив, заверяют: концерты не отменены. Генеральный директор агентства Анна Субчева заявила, что «Газпром Арена» не уведомляла их об отмене через официальные каналы. По словам Субчевой, площадка направила проект договора, который стороны должны были подписать до 27 августа.

«Почему это вообще у них появилось в социальных сетях — для нас большой вопрос», — отметила она.

К слову, желание провести шоу уже выразили московские «Лужники».

Как вернуть билеты за концерт Канье Уэста

globallookpress.com/IMAGO/Vlasov Sulaj

Скандал затронул и тех, кто уже успел купить билеты. Стоимость мест достигала 160 тысяч рублей, и почти все VIP-ложи были раскуплены. Однако, по данным СМИ, вернуть билеты сейчас невозможно — при попытке оформления возврата появляется сообщение «Возврат сейчас недоступен». В оферте мероприятия указано, что билеты, приобретенные по акции «Старт» с 14 по 23 августа, объявлены невозвратными по инициативе покупателя.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии РИА Новости отметил, что говорить об окончательной отмене преждевременно. По его словам, стороны еще могут договориться, либо организатор может найти новую площадку. При официальной отмене покупатели вправе требовать полной стоимости билета, а при наличии оснований — и возмещения подтвержденных убытков, например, расходов на дорогу и проживание.

Скандал с концертом Канье Уэста

Анонс концертов Канье Уэста в России вызвал огромный резонанс. Это должны были стать первые выступления рэпера в стране. За неделю до скандала было продано более 100 тысяч билетов, а в Петербург собирались приехать поклонники из Бразилии, Европы, США и Великобритании. При этом сам Уэст официально не комментировал предстоящие шоу в России.

Вопрос о переносе мероприятия на другую площадку пока остается открытым.

Мизулина против

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина днем ранее заявила об отмене концерта. Она прокомментировала эту новость с патриотической подписью.

«Служу России», — написала Мизулина под прикрепленным фото рэпера в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЛБИ неоднократно жестко критиковала Канье Уэста, называя его поклонником Адольфа Гитлера. Она публично выражала серьезную тревогу по поводу того, что рэпер может привезти нацистскую символику в город, который пережил тяжелейшие годы блокады.

По мнению Екатерины Мизулиной, проведение шоу в Санкт-Петербурге с участием артиста, делающего скандальные заявления о нацизме, недопустимо.

Примут в Кремле?

До скандала вокруг концерта официального представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили, возможна ли встреча Уэста и президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера отказался от комментариев.

«Помилуйте, это не наша тематика, это же не «Москонцерт», это администрация президента», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Lil Pump заявил о любви к президенту РФ.