Чудо медицины: в Москве врачи вернули зрение 100-летнему мужчине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 60 0

У пациента был диагностирован целый комплекс патологий глаз.

Операция на глаза 100-летнего мужчины

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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В Москве врачи вернули зрение 100-летнему мужчине

Врачи столицы смогли вернуть зрение 100-летниму мужчине. Об этом сообщила пресс-служба Московской медицины на своем канале в мессенджере МАКС.

Там отметили, что у пациента был диагностирован целый комплекс патологий зрения: незрелая осложненная катаракта и подвывих хрусталика. Подобное сочетание требовало особенной хирургической точности в работе специалистов.

«Пациента направили в ГКБ (городская клиническая больница. — Прим. ред.) № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно — врачи смогли восстановить зрение пациента», — проинформировала пресс-служба.

Мужчину уже выписали. Прежде чем покинуть больницу, он выразил благодарность врачам за внимательность и возможность вновь хорошо видеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейрохирурги Екатеринбурга спасли женщину после падения с третьего этажа. В результате нечастного случая у нее были открытый перелом бедра, тяжелый ушиб спинного мозга и разрушение всех позвонков шейного отдела.

Медикам пришлось удалить разрушенные позвонки и установили специальный эндопротез.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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