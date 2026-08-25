Погибший при взрыве на Амурском ГХК был гражданином Китая

Погибший при взрыве на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) был гражданином Китая. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Амурский ГХК» на своем официальном сайте.

«Одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось», — уточнили в компании.

Там добавили, что его семье будет оказана необходимая поддержка, в том числе материальная.

Также представители предприятия уточнили, что с травмами средней и высокой тяжести были госпитализированы 19 человек. В Амурскую область готовится отправиться спецборт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. Для оказания всей необходимой помощи были привлечены и частные медицинские организации региона.

С легкими повреждениями в виде порезов и ушибов к врачам обратились еще 104 человека.

В компании отметили, что ликвидация возгорания, которое возникло в результате взрыва, продолжается. Ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.

Также представители предприятия уточнили, что после происшествия Роспотребнадзор не зафиксировал превышения вредных веществ в атмосферном воздухе.

По предварительной версии, к трагедии привел взрыв бочки с метанолом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что что 10 августа произошел взрыв на золоторудном месторождении на Камчатке. В результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали.

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