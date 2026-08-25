«Буду улыбаться»: Анна Пересильд о скандале между Дмитриенко и его бывшей девушкой

Анне Пересильд прокомментировала скандал между Дмитриенко и Сашей Айс

Актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд, впервые отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг ее возлюбленного, певца Вани Дмитриенко, и его бывшей девушки Саши Айс (Александрой Набатчиковой. — Прим. ред.). Об этом сообщила сама Анна в соцсетях.

На фоне обвинений Саши в абьюзе и изменах, а также недавнего рассказа Дмитриенко о предательстве в день смерти отчима, Анна опубликовала в соцсетях ролик, где танцует на улице.

«А мне все равно, я буду просто танцевать и улыбаться», — подписала она публикацию.

Поклонники пары Дмитриенко и Пересильд разделились во мнениях: одни радуются за них, другие советуют юной актрисе быть осторожнее. Сама Анна, судя по всему, не намерена обращать внимание на шум вокруг их отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Ваня Дмитриенко в интервью на шоу «Вписка» впервые публично рассказал о причинах болезненного разрыва с певицей Сашей Айс. По его словам, инцидент произошел 7 июля 2023 года — в день, когда умер его отчим, боровшийся с онкологией. Артист приехал к Саше за поддержкой, однако вместо сочувствия столкнулся с другой ситуацией. На праздновании дня рождения сестры девушки она, выпив, начала оказывать знаки внимания своему бывшему молодому человеку.

Позже, в мае 2025 года, Саша Айс обратилась к новой избраннице Дмитриенко с предупреждением, надеясь, что тот «не разобьет сердце очередной малышки». Ранее она также обвинила экс-возлюбленного в абьюзе и изменах.

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