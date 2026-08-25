Пять человек погибли в результате пожара на Амурском ГХК

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 170 0

Ликвидация очага возгорания продолжается.

Сколько человек погибло при пожаре на Амурском ГХК

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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По предварительным данным, в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) погибли пять человек. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По уточненной информации, количество пострадавших выросло до 132. Прежде в официальном релизе пресс-службы предприятия говорилось о том, что в больницы с травмами средней и высокой степени тяжести было доставлено 19 человек. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Ликвидация огня на объекте продолжается.

Предполагается, что причиной пожара стало возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не пострадало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура Амурской области поставила на контроль установление обстоятельств возгорания. Идет следствие.

По словам жителей села Черниговка, где расположен Амурский ГХК, они жаловались на сильный запах газа со стороны предприятия еще 13 августа. После обращений специалисты взяли пробы, но они не зафиксировали превышений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что среди погибших в результате пожара на Амурском ГХК был гражданин Китая. В компании заявили, что семье умершего будет оказана необходима помощь, в том числе материальная.

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