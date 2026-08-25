«У всех так?» — Костенко неудачно пошутила на тему ревности в отношениях с Тарасовым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 181 0

Юмор модели в сети не оценили.

Костенко попыталась пошутить про ревность в отношениях

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Костенко неудачно пошутила на тему ревности в отношениях с Тарасовым

Модель Анастасия Костенко на своей странице в социальной сети попробовала пошутить на тему ревности в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Знаменитость опубликовала два снимка с возлюбленным. На первом Дмитрий Тарасов что-то смотрит в телефоне, а Анастасия Костенко, у которой с помощью фоторедактора вытянута шея, заглядывает в мобильный. На втором кадре футболист с кем-то беседует, а модель подслушивает разговор.

«У всех так? Или только у меня?» — подписала шуточный пост Анастасия Костенко.

Подписчики звездной пары не оценили юмор супруги спортсмена. В комментариях ей сразу напомнили, что после скандала с моделями в Сочи у нее есть полное право держать супруга в ежовых рукавицах. Год назад во время отдыха Тарасов пытался заполучить телефоны Натальи Свистуновой и Кристины Смит. О попытке познакомиться с красотками и их отказе Костенко узнала. Но практически сразу заявила, что прощает мужа.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. За это время у них родилось четверо детей: Милана, Ева, Алексей и Ярослав. Их отношения развивались стремительно. Модель не раз говорила, что не ревнует мужа, несмотря на то, что его регулярно видят в компании с эффектными спутницами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Тарасов публично унизил Анастасию Костенко. На своей странице в соцсетях спортсмен опубликовал короткий видеоролик, на котором достал из мусорного ведра подгоревший блин и с усмешкой прокомментировал, что это «позор», подразумевая готовку жены.

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