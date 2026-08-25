Килограммы конфет и фрукты: как Блиновская празднует 45-летие в колонии
Отец «королевы марафонов» Олег Останин отстоял шестичасовую очередь, чтобы поздравить дочь.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Отец Блиновской отстоял шестичасовую очередь, чтобы поздравить дочь в колонии
В день 45-летнего юбилея Елены Блиновской ее отец Олег Останин приехал в исправительную колонию № 1, чтобы поздравить дочь. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.
По словам Останина, для передачи посылки ему пришлось отстоять шестичасовую очередь. В итоге он передал Блиновской 20 кг разрешенных продуктов: фрукты, овощи, мясо, а также сладости — шоколад и торты, прошедшие строгую проверку.
«Протыкали (посылку. — Прим. ред.) и изрезали ножиками», — уточнил Олег Останин.
Известно, что до осужденной дошли только товары отечественного производства. Останин также отметил, что, вероятно, его дочь поделится угощением со своими сокамерницами.
Ранее адвокат Наталья Сальникова сообщала, что день рождения ее подзащитная встретит в колонии без праздничных мероприятий и особых условий — она живет и работает в общем отряде без индивидуальных камер.
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