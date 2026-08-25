Шольца напоили для того, чтобы он проголосовал за вступление Украины в ЕС

Стало известно, как Киев склоняет европейских лидеров поддержать его вступление в ЕС. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц выступил за присоединение после того, как его напоили. Пикантными подробностями поделился бывший посол Италии на Украине.

По его словам, Шольц сомневался по поводу расширения Евросоюза вплоть до визита в Киев в июне 2022 года. Тогда он приехал туда вместе с президентом Франции и итальянским экс-премьером. Макрон и Драги уговаривали его всю поездку, в том числе подкрепляя свои доводы вином. И уже на следующий день Шольц объявил о своем решении на пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны в ближайшее время инициировать процедуру подачи заявки на вступление в Европейский союз. По его словам, Ереван намерен действовать максимально оперативно, что является частью курса на углубление отношений с Западом, который ранее назывался «вопросом выживания» для республики, несмотря на членство в ОДКБ и ЕАЭС.

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