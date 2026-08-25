Жена Оскара Кучеры опровергла сообщение, что ее собака загрызла шпица

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 180 0

Также ситуацию прокомментировал и директор артиста.

Фото, видео: legion-media/Иванов Сергей/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Жена актера и телеведущего Оскара Кучеры опровергла информацию о том, что ее собака породы американский булли в отеле в Тверской области загрызла шпица. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

В опубликованных ранее статьях утверждается, что в отеле вместе с «агрессивной» собакой находилась жена знаменитого актера. Однако после случившегося Юлия уехала в Москву. При этом, со слов хозяйки шпица, даже не извинившись и не объяснив произошедшее.

«Я буду опровергать», — прокомментировала ситуацию Юлия Кучера.

Кроме того, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru директор Оскара Кучеры Петро Шекшеев также прокомментировал информацию.

«Оскар на телепроекте в другом городе. <…> Он вообще ничего не знает об этом», — сказал Петро Шекшеев, добавив, что телеведущий находится на съемках без связи.


РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

На своей странице в социальной сети хозяйка погибшего шпица рассказала о том, что инцидент произошел еще 17 августа. По словам женщины, ее муж гулял вместе с двумя маленькими собаками на территории отеля в Тверской области. В тот момент, когда у него на руках находились питомцы, на него неожиданно набросился американский булли, который был без намордника. Пес мгновенно разорвал шпица. 

Ранее писательница Дарья Донцова рассказала о нападении собаки на внука.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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