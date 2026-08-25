Через стекло: отец Блиновской рассказал о режиме свиданий с дочерью в колонии

Отец Блиновской раскрыл режим свиданий с дочерью в колонии

Отец блогера Елены Блиновской Олег Останин подробно описал, как устроены встречи с дочерью в исправительной колонии. Об этом он рассказал эксклюзивно 5-tv.ru.

По его словам, режим свиданий строго регламентирован: раз в месяц разрешен телефонный звонок, которого ей едва хватает, чтобы поговорить с детьми.

Раз в два месяца положено краткосрочное свидание через стекло по телефону — сейчас, к счастью, связь хорошая, слышно отлично.

«Хорошо, что телефоны сейчас хорошие поставили», — радуется Останин.

Раз в три месяца возможно длительное свидание, но детей на него пускают не всегда — в прошлый раз им отказали, несмотря на обещание. Муж Елены пытается отпрашиваться на встречи, но удается это не каждый раз.

Останин также подтвердил, что дочь постоянно занята в швейном цехе, но задачи у нее разные: она трудилась и на утюге, и на складке одежды. Сейчас, по его словам, она шьет. Останин уверен: без дела дочь не сидит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание в колонии общего режима, встретит свой 45-й день рождения без праздничных мероприятий и особых послаблений. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту рассказала ее адвокат Наталья Сальникова. По словам защитницы, учреждение не предполагает индивидуальных камер — осужденные живут и работают в общих условиях.

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