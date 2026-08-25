Российское авторское общество потребовало взыскать с рэпера L’One более 3,5 млн рублей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Дата первого заседания по делу еще не определена.

С рэпера L’One более 3,5 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Российское авторское общество (РАО) обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с рэпера Левана Горозии, выступающим под псевдонимом L’One, более 3,5 миллиона рублей. Об этом 5-tv.ru стало известно из судебных материалов.

Соответствующее заявление в инстанции было зарегистрировано в минувший понедельник, 24 августа. Дата первого заседания по этому делу еще не определена. Суть претензий к исполнителю хита «Все танцуют локтями» также не уточняется. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РАО требует с фирмы рэпера Гуфа 6,5 миллиона рублей. Суд в Москве уже рассмотрел и полностью удовлетворил один из исков. С ответчика взыскано 440 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 11 произведений семи исполнителей, включая Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG, Kamaiyah и Тиму Белорусских. Эти средства направят авторам композиций. Еще два иска ожидают рассмотрения.

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