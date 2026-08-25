В мессенджере МАКС теперь можно создавать мультиаккаунты

МАКС добавил возможность создавать мультиаккаунты. Об этом говорит официальный релиз мессенджера.

Теперь пользователи смогут создавать два профиля в одном приложении, быстро переключаясь между ними без необходимости повторно авторизовываться.

«Решение актуально для тех, кому необходимо работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве — например, чтобы разделить рабочее и личное общение», — отмечается в релизе.

Представители мессенджера уточняют, что новый функционал доступен пользователям смартфонов на Android. Позднее возможность создавать новый профиль появится также в десктоп- и веб-версиях приложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАКС добавили функцию создания публичных каналов для пользователей Android. Перевести уже существующий приватный канал в открытый режим можно через настройки. Пользователи, у которых еще нет цифрового ID, смогут подключить его во время создания публичного канала или через профиль в мобильном приложении МАКС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.