Обезболивающих мало: когда при мигрени необходимо срочно обследовать сосуды мозга

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 43 0

Необычные головные боли могут быть поводом для дополнительной диагностики.

Когда при мигрени нужно обследовать сосуды мозга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Хирург Крук: при постоянной головной боли необходимо обследовать сосуды мозга

При хронической мигрени пациентам стоит проверить состояние сосудов мозга, чтобы исключить возможные нарушения кровотока. Об этом порталу Газета.ру рассказал сосудистый эндоваскулярный хирург Сергей Крук.

«При хронической или необычной головной боли важно не ограничиваться приемом обезболивающих», — отметил специалист.

По словам врача, женщинам, у которых головная боль практически не прекращается, может потребоваться исследование вен головного мозга.

В отдельных случаях причиной неприятных симптомов могут быть нарушения венозного оттока, включая тромбоз венозного синуса мозга. При этом выявление изменений сосудов не всегда означает необходимость хирургического вмешательства — тактика лечения зависит от конкретного диагноза.

Сергей Крук также рассказал о возможной связи мигрени с менструальным циклом. По его словам, такие приступы не всегда объясняются только гормональными изменениями. Одним из факторов может быть тазовый венозный застой, особенно если вместе с головной болью возникают болезненные менструации и хронические боли в области таза.

Однако подтвердить такую связь можно только после комплексного обследования. Специалист отметил, что влияние этого состояния на мигрень продолжает изучаться.

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