Худо тело: бум на «Оземпик» поставил под угрозу производство одежды больших размеров

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

Ассортиментную политику уже пересмотрели крупнейшие масс-маркет сети.

Почему ритейлеры сократили выпуск одежды больших размеров

Фото: www.globallookpress.com/Sobolev Artyom

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Bloomberg: в эпоху «Оземпика» одежда больших размеров исчезает из магазинов

Производители одежды по всему миру сократили вложения в линейки больших размеров. Эксперты отрасли связали эту тенденцию с растущей популярностью препаратов для похудения - например, «Оземпик». Свое мнение об этом в материале агентства Bloomberg высказали активисты, сторонники бодипозитива и представители консалтинговых компаний.

«После многих лет расширения ассортимента размеров все больше ритейлеров отказываются от своих обязательств в сфере моды больших размеров… Эксперты отрасли отмечают, что здесь, несомненно, играет роль растущая популярность препаратов для похудения», — говорится в статье.

Руководители других отраслей уже открыто говорили об изменениях в своих бизнес-моделях после выхода препаратов на массовый рынок несколько лет назад. В индустрии моды продавцы предпочитают не указывать прямо, как рост популярности таких средств влияет на их сектор.

Супермаркеты выделили целые ряды для худеющих покупателей, рестораны начали предлагать меньшие порции, а производители пищевых добавок выпустили средства для кожи, волос и питания, направленные на предотвращение потенциальных побочных эффектов препаратов.

Некоторые ритейлеры одежды готовы признать пересмотр стратегии, описывая это как «оптимизацию бизнеса». Подобные формулировки звучат более приемлемо для общественности, чем признание связи с тенденциями, вызванными применением препаратов для похудения, отметил аналитик рынка одежды Global Data Эллиот Рикерби. Юренды комментируют ситуацию крайне осторожно или вовсе молчат.

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