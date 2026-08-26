Принцу Гарри и Меган Маркл предстоит новое испытание разлукой

Скандальные Сассексы снова собирают чемоданы. Принц Гарри и Меган Маркл, сбежавшие от королевских обязанностей в солнечную Калифорнию, решили вернуться в Великобританию. Правда, надолго ли — пока большой вопрос. Известно лишь, что всех питомцев они с собой не заберут, а их возвращение может стать настоящей головной болью для Букингемского дворца.

О том, что Гарри и Меган намерены провести на родине принца от полугода до года, пишет Daily Express. При этом, как утверждают инсайдеры, пара собирается сохранить за собой особый статус — не просто гостей, а «частных членов королевской семьи». Звучит громко, но что это значит на практике — пока неясно. Ведь Сассексы уже не раз заявляли, что не вернутся к официальным королевским обязанностям.

А вот что известно точно — судьба их четвероногих и пернатых домочадцев. Переезд через океан переживут не все. Верные спутники Гарри и Меган — черный лабрадор Пула и бигль Мия — предположительно, составят компанию хозяевам. А вот куры, которых в поместье Сассекских в Монтесито целый курятник, останутся в Калифорнии.

Заботиться о птицах будут сотрудники поместья. И среди них есть особенная курица — по кличке Синки, которую в 2023 году семейству подарила сама Эллен Дедженерес. Видимо, знаменитость решила, что Синки будет лучше в компании знаменитостей, чем в ее собственном доме.

Кстати, курятник Сассекских носит шуточное название «Куриный отель Арчи». И это не просто забавная вывеска — он не раз появлялся в кулинарных проектах Меган Маркл, добавляя ее образу нотки фермерского уюта.

Вернется ли Гарри к королевскому протоколу и стоит ли ждать новых скандальных откровений от пары на родине — покажет время. Но ясно одно: даже переезд через океан Сассексы умудряются превратить в повод для обсуждения.