Специалист напоминает: перед любимыми манипуляциями со здоровьем необходима консультация специалиста.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Нутрицолог Этлис: опасный ЗОЖ-тренд — повторение за кем-то, у кого получилось
Бездумное повторение советов блогеров и самостоятельное применение популярных методик без консультации со специалистом остается одним из самых опасных трендов здорового образа жизни. Таким мнением поделилась президент Национальной ассоциации здорового образа жизни Юлия Этлис в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на федеральном женском форуме.
«Я как врач отвечу, что самые деструктивные тренды — это когда ты просто веришь кому-то, кто это сделал и говорит: „У меня получилось, и делай как я“. То есть не подтвержденное исследованиями, не подтвержденное образованием, не подтвержденное врачебной практикой», — заявила Этлис.
По словам специалиста, к таким опасным тенденциям относятся различные экстремальные способы «очищения» организма, а также самостоятельное использование пептидов для похудения.
Она отметила, что сегодня пептидная терапия стала одним из самых популярных направлений в биохакинге и ЗОЖ. Однако многие начинают применять подобные препараты, ориентируясь лишь на опыт блогеров.
Этлис предупредила, что в таких случаях люди могут ошибаться с дозировкой, приобретать некачественные препараты или использовать средства, которые им вовсе не показаны.
По ее мнению, прежде чем прибегать к подобным методикам, необходимо пройти обследование, сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину проблемы и подобрать научно обоснованный способ ее решения.
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