Нутрицолог Этлис: опасный ЗОЖ-тренд — повторение за кем-то, у кого получилось

Бездумное повторение советов блогеров и самостоятельное применение популярных методик без консультации со специалистом остается одним из самых опасных трендов здорового образа жизни. Таким мнением поделилась президент Национальной ассоциации здорового образа жизни Юлия Этлис в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

«Я как врач отвечу, что самые деструктивные тренды — это когда ты просто веришь кому-то, кто это сделал и говорит: „У меня получилось, и делай как я“. То есть не подтвержденное исследованиями, не подтвержденное образованием, не подтвержденное врачебной практикой», — заявила Этлис.

По словам специалиста, к таким опасным тенденциям относятся различные экстремальные способы «очищения» организма, а также самостоятельное использование пептидов для похудения.

Она отметила, что сегодня пептидная терапия стала одним из самых популярных направлений в биохакинге и ЗОЖ. Однако многие начинают применять подобные препараты, ориентируясь лишь на опыт блогеров.

Этлис предупредила, что в таких случаях люди могут ошибаться с дозировкой, приобретать некачественные препараты или использовать средства, которые им вовсе не показаны.

По ее мнению, прежде чем прибегать к подобным методикам, необходимо пройти обследование, сдать анализы и проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину проблемы и подобрать научно обоснованный способ ее решения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.