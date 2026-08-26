Два человека погибли в результате падения дрона в Липецкой области

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 197 0

О жертвах среди мирного населения сообщил губернатор региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Два человека погибли при атаке БПЛА в Липецкой области

Атака беспилотников на Липецкую область обернулась страшной трагедией. В результате падения одного из дронов на частный жилой дом погибли два человека, еще двое получили ранения. О жертвах среди мирного населения сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам главы области, беспилотник упал на частный дом в Липецком округе. В результате возгорания и обрушения конструкций погибли два человека. Еще двое пострадавших с ранениями доставлены в больницу, врачи борются за их жизни.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли, еще двое пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ на территорию станции Афипская в Краснодарском крае.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ шесть мирных жителей региона, включая несовершеннолетнего, получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

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