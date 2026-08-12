Россия продолжит наносить высокоточные удары по объектам и судам, которые используются для доставки западного оружия Украине, до устранения угроз в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вооруженные Силы Российской Федерации прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства. Они наносят высокоточные удары по объектам, которые ВСУ используют на Черном море для дестабилизации навигационной обстановки», — сказано в сообщении.

Захарова заявила, что в течение лета Украина усилила атаки на гражданские суда. По словам дипломата, для этого используются беспилотники, а также разведывательные данные, которые Киев получает от стран НАТО и Евросоюза.

Под угрозой, как отметила представитель МИД, оказываются в том числе суда, перевозящие зерно, подсолнечное масло и другую сельскохозяйственную продукцию.

«Киевский режим» при этом, по оценке Захаровой, пытается дестабилизировать ситуацию в Черном море. Она заявила, что такие действия не имеют военного смысла и нарушают нормы международного права.

Дипломат призвала другие страны дать оценку атакам на гражданское судоходство.

Захарова также связала происходящее с продовольственным рынком. Она заявила, что нестабильность в этой сфере выгодна отдельным западным государствам и совпадает с действующими санкциями против России. По ее словам, от ограничений в итоге страдают страны Глобального Юга и Востока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова рассказала о проблемах в ВСУ под командованием украинского лидера Владимира Зеленского. Боевики пожаловались на нехватку еды и воды, а также отсутствие обещанной ротации.

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