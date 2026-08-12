Лантратова: Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу

Уполномоченный по правам человека в России сообщила, что Москва продолжает формировать списки граждан для возвращения.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Пресс-служба Яны Лантратовой; 5-tv.ru
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Россия системно продолжает работу по обменному процессу и готова к новым обменам пленными с Украиной. Об этом 12 августа заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, совместно с Минобороны России и профильными службами регулярно передаются украинской стороне списки граждан, которых ожидают дома. При этом, как утверждает омбудсмен, Киев не всегда соглашается на предложенные варианты обмена.
«Мы со своей стороны готовы к обмену. Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан», — заявила Лантратова.
Она также сообщила, что российская сторона согласовала список из 224 человек с территории Украины, которые осуждены за преступления в России и могут быть переданы в рамках обмена.
По словам омбудсмена, Россия готова передать этих граждан в обмен на возвращение российских военнослужащих и жителей новых регионов, находящихся в плену.
Лантратова отметила, что опубликованные украинской стороной списки российских граждан, которых якобы не включают в обмены, являются перечнями, подготовленными российской стороной совместно с уполномоченными по правам человека в ЛНР, ДНР и Республике Крым.
Она подчеркнула, что Москва продолжает добиваться возвращения всех граждан, находящихся в плену, и не разделяет их по регионам.
«Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой», — заявила Лантратова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгороде получили повреждения около 950 квартир. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что пострадали 70 многоквартирных домов, где зафиксировали повреждения 947 квартир, а также 14 частных домов. Для восстановления объектов определили подрядчиков и источники финансирования.
Сейчас специалисты проводят обследование поврежденных зданий и готовят экспертные заключения. Контроль за восстановительными работами поручили региональным властям и администрации Белгорода, чтобы не допустить задержек и необоснованного роста стоимости ремонта.
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