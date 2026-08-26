От ледника в Гренландии откололся айсберг размером с Манхэттен

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 55 0

Спутники зафиксировали крупнейшее с 2012 года разрушение плавучей части ледника Петерманн.

От гренландии откололся огромный айсберг

Фото: www.globallookpress.com/GTW

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От ледника Петерманн на северо-западе Гренландии откололся участок площадью 76 квадратных километров, сопоставимый по размеру с Манхэттеном. Событие произошло 4 августа и стало крупнейшей потерей плавучего льда для этого ледника с 2012 года. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Изменения удалось проследить с помощью спутников Sentinel-1. Снимки от 3 августа показали быстрое развитие разрушений в центральной части ледяного языка, а уже на следующий день крупный фрагмент полностью отделился с восточной стороны ледника.

Толщина образовавшегося айсберга, который также называют ледяным островом, может достигать 150 метров. Ученые наблюдали за увеличением трещин и признаками нестабильности ледника Петерманн на протяжении нескольких лет.

Исследователи допускают, что нынешним обрушением процесс не закончится. В дальнейшем от ледника могут отделиться еще два крупных участка ориентировочной площадью 97 и 87 квадратных километров, поскольку существующие трещины продолжают расширяться.

Специалисты намерены отслеживать движение нового ледяного острова и его постепенное разрушение. За траекторией айсберга также следят из-за возможного влияния на судоходные маршруты и инфраструктуру в Арктике. Ледяные массы такого размера способны оставаться в океане годами, постепенно распадаясь на более мелкие фрагменты.

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