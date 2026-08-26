Около 40 беспилотников ВСУ было сбито за ночь над Ростовской областью

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 59 0

Противник попытался атаковать Таганрог.

Сколько дронов сбили над Ростовской областью 26 августа

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы ПВО России сбили около 40 украинских дронов над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на своем канале в мессенджере МАКС.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА», — уточнил глава области.

Беспилотники перехватили над Таганрогом, а также над семью районами субъекта: над Тарасовским, Миллеровским, Чертковским, Шолоховским, Матвеево-Курганским, Кашарским, Боковским.

Никто не пострадал. Однако в результате падения обломков в Миллеровском районе загорелась сухая трава. Возгорание было ликвидировано.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь на 26 августа загорелся логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. Пожар возник в результате атаки беспилотника ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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