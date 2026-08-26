Сейсмические волны раскрыли тайну: что нашли в недрах вулкана на Карибах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 3 728 0

Исследование может продвинуть развитие геотермальной энергетики.

Что нашли в недрах вулкана на Карибах

Фото: www.globallookpress.com/DanitaDelimont.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Под вулканом в Карибском регионе нашли скопление редких металлов

Ученые под руководством специалистов Оксфордского университета обнаружили под действующим вулканом Суфриер-Хиллс в Карибском регионе крупную зону жидкости, содержащей металлы. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters. Об этом сообщает ScienceAlert.

Для изучения внутренней структуры вулкана специалисты использовали данные о землетрясениях, зарегистрированных 23 станциями в период с 1996 по 2007 год. Анализ тысяч быстрых P-волн и более медленных S-волн позволил построить трехмерную модель пород под Суфриер-Хиллс.

На глубине примерно двух километров ученые выявили область шириной от одного до полутора километров, насыщенную солевым раствором с металлами. Сейсмический метод позволил отличить этот участок от расплавленной магмы и заполненных жидкостью пород.

Как отмечают авторы работы, подобные горячие и соленые магматические жидкости способны переносить критически важные металлы. Однако состав обнаруженного резервуара и концентрацию содержащихся в нем элементов еще предстоит определить.

Исследователи также установили расположение твердого вулканического ядра, участков с циркулирующими нагретыми геотермальными жидкостями и слоя глины ближе к поверхности.

Полученные результаты показали, что потенциальные скопления металлов внутри вулканов можно обнаруживать с помощью сейсмических данных без предварительного бурения. По мнению ученых, такие зоны в будущем могут представлять интерес как источник металлов и геотермальной энергии, хотя технологии их освоения пока находятся на ранней стадии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет
22:03
Без сита нельзя! Шеф-повар поделился рецептом идеальных сырников

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео