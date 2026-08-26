Песков: Кремль готовится к визиту Лукашенко в Россию

В Кремле готовятся к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Ведет», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее 25 августа Лукашенко заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В этот же день в Минске был принят первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Ранее в июне в резиденции на Валдае Путин провел встречу с Лукашенко в формате «тет-а-тет». На повестке беседы было взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, а также экономика и обеспечение безопасности.

Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии — пример обоюдно выгодного и равноправного сотрудничества, а отношения Москвы и Минска носят подлинно стратегический характер, а также помогают углублять дипломатическую работу в рамках других объединений.

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