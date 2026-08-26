Количество британских школьников, сдающих экзамены по русскому языку, удвоилось

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Успеваемость учеников по этому предмету также возросла.

Русский язык в школах Великобритании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество школьников в Великобритании, которые сдают экзамены по русскому языку, увеличилось вдвое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные экзаменационной статистики Соединенного Королевства.

В британских школах русский язык можно выбрать для изучения в средней и старшей школе, а значит, и экзамены по нему можно сдать при выпуске из первой (GCSE) и перед поступлением в университет (A-level).

Согласно статистике, с 2021 по 2026 год количество сдающих GCSE увеличилось с 1 507 до 3 510 человек. Причем пик популярности этого экзамена пришелся на 2025-й. Тогда его сдавали 3 801 школьников.

Число выбравших русский для сдачи A-level также возросло с 736 до 1 253 человек.

Улучшились за эти годы и показатели успеваемости. Особенно это заметно среди старшеклассников. В 2021-м высший балл получили 75% сдающих, а в 2026-м — уже 83,2%. Среди учеников средней школы рост за этот же период незначительный: с 72,1% до 72,5%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на сотрудницу одного из высших учебных заведений Киева составили административный протокол из-за использования русского языка. Во время телефонного разговора по вопросам регистрации обращения и документооборота она говорила на русском языке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США
23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео