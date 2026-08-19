Космический запор: ученые выяснили, почему на орбите сложнее ходить в туалет

Space: микрогравитация в космосе вызывает запор у людей на орбите

Микрогравитация оказывает негативное влияние на человеческий организм, значительно затрудняя процесс дефекации у людей, находящихся в космосе. Об этом сообщило

Исследование, охватившее 52 членов экипажа Международной космической станции, показало, что отсутствие гравитации замедляет перемещение пищи по кишечному тракту. Это, в свою очередь, трансформирует процесс расщепления питательных веществ бактериями.

Ученые из Университета Копенгагена и НАСА проанализировали образцы крови, взятые до, во время и после завершения миссий, длившихся от двух до девяти месяцев в период с 2006 по 2018 год.

Специалисты применили метод метаболомики для изучения изменений в плазме крови. Было обнаружено около 40 соединений, концентрация которых менялась в условиях полета.

«Мы видим изменения в образцах крови астронавтов, которые указывают на то, что кишечные бактерии начинают ферментировать белок в большей степени, чем обычно, уже через несколько недель после прибытия в космос», — сообщила соавтор исследования Джорджия Ла Барбера.

Обычно бактерии перерабатывают углеводы, но из-за замедления пищеварения запасы сахаров истощаются, и микробы переключаются на белки. Этот процесс сопровождается выделением аммиака и сероводорода, что негативно сказывается на самочувствии.

Хенрик Роагер, также представляющий Университет Копенгагена, подтвердил, что отсутствие силы тяжести является ключевым фактором возникновения запоров. Для борьбы с этим явлением исследователи предлагают изменить диету экипажей, увеличив содержание клетчатки и медленно ферментируемых углеводов.

Это поможет снизить интенсивность распада белков и облегчить работу кишечника. Ученые подчеркивают, что данные выводы критически важны для планирования долгосрочных экспедиций на Луну и Марс. Кроме того, полученные результаты могут быть полезны медикам на Земле для понимания механизмов возникновения хронических проблем с пищеварением у обычных пациентов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications в конце июня.

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