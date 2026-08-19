Ученые пересмотрели теорию возникновения жизни на Земле: к какому выводу пришли

Universe Today: теория возникновения жизни на Земле была пересмотрена

Новая научная модель предполагает, что первичные биологические процессы на нашей планете могли начаться в условиях экстремального холода более четырех миллиардов лет назад. Работа опубликована в журнале Universe Today.

Согласно результатам исследования, представленным астрофизиком Владимиром Айрапетяном из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА на конференции Origins 2026, молодое Солнце светило на четверть слабее, чем сейчас.

В таких условиях Земля должна была превратиться в ледяной шар. Однако геологические находки подтверждают наличие жидкой воды в тот период. Ученые предложили сценарий «холодного старта», при котором планета была почти полностью покрыта льдом, за исключением узкого экваториального пояса.

«Это предполагает холодное начало жизни. Это также предотвратило бы испарение органических молекул, таких как цианистый водород, из небольших озер, одновременно способствуя дальнейшему усложнению химической структуры», — подчеркивается в тексте исследования.

Ключевую роль в разогреве атмосферы могла сыграть закись азота, концентрация которой в 10% позволяла экватору прогреваться до положительных температур.

Дополнительным фактором развития жизни стали мощные солнечные вспышки, которые бомбардировали атмосферу высокоэнергетическими протонами. Эти частицы разрушали молекулы азота и углекислого газа, запуская сложные химические реакции.

Важным элементом пребиотической химии назван бор, необходимый для стабилизации рибозы, без которой невозможно формирование молекул РНК и ДНК.

Айрапетян уверен, что подобные процессы могут происходить и на других планетах, поэтому поиск внеземной жизни стоит сфокусировать на обнаружении спектроскопических признаков закиси азота.

«Нам необходимо искать спектроскопические признаки закиси азота, поскольку атмосфера, богатая азотом и углекислым газом, является основным условием для пребиотической химии», — резюмировал исследователь.

Изучение таких сигнатур поможет астрономам выявлять потенциально обитаемые миры у звезд, напоминающих наше Солнце.

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